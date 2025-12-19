Инспекторы выявили 8 тысяч нарушений при проверке такси в Подмосковье с начала года

В Подмосковье с начала 2025 года инспекторы проверили более 20 тысяч такси и выявили около 8 тысяч нарушений, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Сотрудники управления регионального административно-транспортного контроля министерства транспорта Подмосковья совместно с правоохранительными органами регулярно проводят проверки такси. Инспекторы контролируют наличие у водителей путевых листов, документов о прохождении медицинского и технического осмотра, разрешений на таксомоторную деятельность и соответствие автомобилей региональным стандартам.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин сообщил, что за год количество нарушений среди такси снизилось на 12% по сравнению с прошлым годом. Более 1,5 тысячи водителей работали без разрешения, их автомобили отправили на штрафстоянки, а в отношении нарушителей составили свыше 6 тысяч административных материалов. Больше всего нелегальных такси выявили в Котельниках, Балашихе, Домодедово и Химках.

Рейды проходят еженедельно, а в периоды высокого пассажиропотока их число увеличивается. В феврале и марте зафиксировали наибольшее количество нелегальных перевозчиков. В преддверии новогодних праздников проверки стали чаще для повышения безопасности пассажиров.

С 1 марта 2025 года все водители такси обязаны проходить аттестацию на знание правил работы. Не прошедшие тестирование были отключены от заказов. Для получения разрешения перевозчик должен быть зарегистрирован в Московской области и состоять на учете в налоговом органе региона. Более 98% такси соответствуют экологическому классу не ниже ЕВРО-5 и имеют белый кузов с желтыми и серыми полосами, шашечный пояс и оранжевый фонарь на крыше. В регионе работают свыше 119 тысяч машин такси и более 31,5 тысяч перевозчиков.

