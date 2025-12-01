Инспекторы провели рейд по выявлению нетрезвых водителей в Домодедово 29 ноября

Сотрудники Госавтоинспекции 29 ноября организовали профилактический рейд по проверке водителей на трезвость в Домодедово, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудники Госавтоинспекции провели в Домодедово очередную массовую проверку водителей на трезвость. Мероприятие направлено на предотвращение аварий, связанных с управлением автомобилем в состоянии опьянения, что остается одной из самых опасных причин ДТП.

Инспекторы использовали метод массовой проверки: за короткое время осматривали большое количество автомобилей, затем перемещались на другие участки дороги. Такой подход позволяет оперативно выявлять нарушителей и напоминать водителям о важности трезвого вождения.

Подобные рейды проходят в Домодедово каждую неделю. Регулярные проверки способствуют снижению аварийности, формируют у водителей привычку не садиться за руль после употребления алкоголя. Во время рейда инспекторы разъясняют правила и вручают информационные материалы по безопасности дорожного движения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.