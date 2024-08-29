Инспекторы ГИБДД Люберец проверят водителей на соблюдение правил перевозки детей

«В городском округе Люберцы полицейские проведут ПМ „Детское кресло“, направленное на предупреждение и пресечение нарушений правил перевозки детей в автомобиле, 29 сентября с 16:00 до 17:00 по адресу: г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 9», — отмечается в сообщении.

Перевозка детей младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

Перевозка детей от 7 до 11 лет (включительно) — с использованием детских удерживающих систем, соответствующих весу и росту ребенка или с использованием ремней безопасности. На переднем сиденье легкового автомобиля в этом возрасте — только с использованием детских удерживающих систем. Сумма административного штрафа за нарушение правил перевозки детей составляет 3 000 рублей.

Сотрудники Госавтоинспекции убедительно просят автомобилистов с пониманием отнестись к проведению указанных проверок, быть внимательными на дороге и соблюдать требования правил дорожного движения и сотрудников Госавтоинспекции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость работы инспекторов ГИБДД. Он также заявлял, что своевременное обслуживание дорожной сети региона является залогом ее безопасности для жителей.

Глава региона также отметил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.