Инспекторы ГИБДД 9 ноября проверят водителей Балашихи на алкогольного опьянение

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В целях профилактики и пресечения грубых нарушений правил дорожного движения, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения, Госавтоинспекцией МУ МВД России «Балашихинское» 9 ноября в городском округе Балашиха в период с 23:00 до 01:00 минут будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», сообщает пресс-служба администрации округа.

Мероприятие направлено на обеспечение безопасности дорожного движения и снижение ДТП, совершенных водителями, находящимися в нетрезвом состоянии. Основная цель — выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

При проведении рейда инспекторы ДПС используют метод «массовой проверки», суть которого заключается в том, чтобы на конкретном участке дороги за определенный промежуток времени проверить максимальное количество водителей.

Полицейские останавливают автомобили в специальных коридорах, обозначенных сигнальными конусами. При этом автоинспекторы по визуальным признакам оценивают состояние каждого водителя. При отсутствии признаков опьянения водителям незамедлительно разрешают продолжить движение.

При наличии достаточных оснований полагать, что водитель находится в нетрезвом состоянии, будут осуществляться предусмотренные процессуальные действия.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения предусмотрена административная ответственность, а также уголовная. Во время проведения рейда было проверено 120 автомобилей, нарушений не выявлено.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость работы инспекторов ГИБДД. Он также заявлял, что своевременное обслуживание дорожной сети региона является залогом ее безопасности для жителей.

Глава региона также отметил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.