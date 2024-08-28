Инспекторы ГАИ в Люберцах в сентябре массово проверят водителей на трезвость

Сотрудники отдела Госавтоинспекции МУ МВД России «Люберецкое» в сентябре в городском округе Люберцы проведут ряд профилактических мероприятий, связанных с массовой проверкой водителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель» будут проводиться 7 сентября с 22:00 до 23:00 по адресу: Люберцы, Комсомольский проспект (дублер), 14 сентября — с 22:00 до 23:00 по адресу: Малаховка, Егорьевское шоссе, 3В, 15 сентября — с 22:00 до 23:00 по адресу: Люберцы, Октябрьский проспект, дом № 415, 21 сентября — с 22:00 до 23:00 по адресу: Люберцы, ул. Кирова, дом № 34, 28 сентября — с 22:00 до 23:00 по адресу: Люберцы, ул. Каштановая, дом № 55.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет. При повторном нарушении сумма штрафа составит 50 тыс. рублей, срок лишения права управления — 3 года.

Сотрудники ГАИ убедительно просят автомобилистов с пониманием отнестись к проведению указанных проверок, быть внимательными на дороге и соблюдать требования правил дорожного движения и инспекторов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость работы инспекторов ГИБДД. Он также заявлял, что своевременное обслуживание дорожной сети региона является залогом ее безопасности для жителей.

Глава региона также отметил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.