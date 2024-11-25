Инспекторы ГАИ Люберец во время рейда проверили на трезвость более 100 водителей

В городском округе Люберцы сотрудники отдела Госавтоинспекции МУ МВД России «Люберецкое» во время профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» проверили более 100 водителей. Нарушителей выявлено не было. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В Люберцах в целях предупреждения аварийности, связанной с вождением водителей в нетрезвом состоянии, а также снижения тяжести последствий от ДТП с участием нетрезвых водителей было проведено профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

В ходе рейда сотрудники ГАИ провели разъяснительную беседу с водителями о недопустимости нарушений ПДД, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения.

Сотрудники проверили более 109 водителей транспортных средств, среди участников дорожного движения нарушений выявлено не было.

Инспекторы напоминают, что за управление транспортом в состоянии опьянения предусмотрены штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение права управления на срок от 1,5 до 2 лет. Такое же наказание предусмотрено за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Водители, садясь за руль в состоянии опьянения, подвергают собственную жизнь, жизнь своих близких, а также других участников дорожного движения опасности.

Госавтоинспекция рекомендует участникам дорожного движения приобрести аудио и видеоустройства. Записывающие устройства помогут доказать свою правоту в спорных ситуациях, помогут узнать виновника аварии в момент отсутствия водителя, разыскать водителя, скрывшегося с места ДТП, а также установить факт административного правонарушения.

Дача взятки должностному лицу регламентируется статьей 291 УК РФ и входит в категорию тяжких преступлений. Максимальное наказание за дачу взятки — лишение свободы на срок до двух лет, в значительном размере — до 5 лет, в крупном размере и группой лиц по предварительному сговору — от 7 до 12 лет, в особо крупном размере — от 8 до 15 лет.

Взяткой считается любой предмет, независимо от его природы, передаваемый должностному лицу, в обмен на совершение последним определенных действий (либо бездействие). Совершение деяния считается завершенным с того срока, как предмет был предложен сотруднику — правонарушением считается даже попытка дачи взятки должностному лицу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость работы инспекторов ГИБДД. Он также заявлял, что своевременное обслуживание дорожной сети региона является залогом ее безопасности для жителей.

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