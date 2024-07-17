Инклюзивный каршеринг чаще всего используют водители из Королева и Видного

Самыми популярными местами для начала и завершения аренды инклюзивного каршеринга в Московской области стали два города: Королев и Видное, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Каршеринг-сервис для людей с инвалидностью был запущен в апреле 2023 года — тогда Ситидрайв вывел на линию автомобили, переоборудованные на ручное управление.

«За все время существования проекта на машинах инклюзивного каршеринга в Москве и Московской области было совершено более 500 поездок — около 13% из них начинались или завершались за пределами МКАД. Самыми популярными местами использования сервиса в Подмосковье стали города Королев и Видное, а также аэропорты Шереметьево, Внуково и Домодедово», — рассказали в ведомстве.

Машины инклюзивного каршеринга переделаны таким образом, чтобы ими могли самостоятельно пользоваться люди, передвигающиеся на колясках. В сервисе представлены седаны Kia Rio с ручным управлением — они стали лучшим вариантом для переоборудования после консультаций с потенциальными пользователями.

«Ситидрайв стремится делать каршеринг доступным для всех — именно так появилась идея запуска инклюзивного каршеринга. Мы рады, что автомобили помогают людям с инвалидностью комфортно передвигаться по городу, а также планировать свои путешествия. Об этом свидетельствует множество поездок с началом и завершением аренды в аэропорту Шереметьево», — прокомментировал представитель Ситидрайва.

В инклюзивном каршеринге фиксируется высокая возвращаемость — почти каждый второй клиент является постоянным. Например, один из пользователей совершил более 50 поездок за год. Кроме того, в среднем водитель за рулем инклюзивного каршеринга проводит более 5 часов.

Сервис работает в Москве, Санкт-Петербурге, в том числе в Московской и Ленинградской областях. Водители инклюзивного каршеринга могут взять автомобили в аренду по тарифам от 2 часов до 7 дней по предварительному заказу, минимум за 4 часа до поездки. В указанное время машину привезет техник и расскажет, как пользоваться авто.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.