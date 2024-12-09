Врач рассказал, когда можно сесть за руль после употребления алкоголя

Врач Неронов: после алкоголя за руль можно сесть только после сна в 7-8 часов

Многие автомобилисты задаются вопросом, сколько времени нужно подождать, чтобы сесть за руль после употребления спиртных напитков и не подставить под угрозу ни собственную жизнь, ни других автомобилистов. В разговоре с РИАМО врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов рассказал, как правильно рассчитать время, когда снова можно управлять машиной.

Организм человека способен перерабатывать алкоголь с определенной скоростью. В среднем печень справляется с 20 миллилитрами чистого этанола за час. Эти данные позволяют произвести расчет времени полного выведения алкоголя.

Особенно актуален вопрос об утреннем вождении после вечернего употребления алкоголя. Например, при употреблении 500 мл пива с содержанием алкоголя 5%, организму требуется от шести до восьми часов для полного метаболизма спиртного. Следовательно, если вы планируете сесть за руль после употребления даже небольшого количества алкоголя, необходимо обеспечить полноценный ночной сон продолжительностью не менее 7-8 часов. При этом важно учитывать индивидуальное самочувствие, поскольку даже небольшие остаточные количества алкоголя могут повлиять на реакцию водителя.

Математические подсчеты — это лишь часть картины, поскольку метаболизм, масса тела, годы и здоровье каждого индивидуума уникальны. Важно прислушиваться к своему организму: даже если теоретические расчеты показывают отсутствие алкоголя, любой дискомфорт должен стать причиной отказа от управления транспортом.

Стоит помнить о постинтоксикационном синдроме, который может наступить после употребления спиртного. Даже когда алкоголь полностью выведен из организма, симптомы похмелья — мигрень, упадок сил и рассеянность — способны существенно ухудшить качество вождения.

Интересно, что этническая принадлежность также играет роль: например, у северных народностей ферментативная система, отвечающая за переработку алкоголя, функционирует медленнее, что увеличивает время его вывода из организма.

Неронов подчеркнул, что прежде чем садиться за руль после вечернего употребления спиртного, надо убедиться в своей полной работоспособности и ясности сознания. Хотя организм способен вывести за ночь незначительную дозу алкоголя (например, 500 мл пива), нужно внимательно оценить свое состояние.

Главное правило для тех, кто планирует управлять автомобилем на следующее утро — минимизировать вечернее употребление алкогольных напитков и дождаться полного восстановления организма, заключил эксперт