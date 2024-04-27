Импортозамещенный самолет SJ-100 завершил заводские доводочные испытания

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Образец импортозамещенного самолета SJ-100 уже завершил заводские испытания и прибыл на аэродром в подмосковный Жуковский, сообщается на сайте Объединенной авиастроительной компании (ОАК).

Самолет, собранный в Комсомольске-на-Амуре, прибыл в Жуковский, совершив перелет общей протяженностью 6 тыс. км.

Заместитель генерального директора ОАК по гражданской авиации — генеральный директор «Яковлева» Андрей Богинский отметил, что завершение заводских испытаний подводит к началу сертификационных испытаний. В самолет встроены ключевые системы российского производства. Планируется выполнить около 200 испытательных полетов.

По прибытии на аэродром ЛИИ им. М. М. Громова SJ-100 был перебазирован в авиационно-технический комплекс «Яковлева».

По словам заслуженного летчика-испытателя РФ Леонида Чикунова, весь полет прошел отлично и никаких проблем в работе бортовых систем не было выявлено. Полет выполнялся по стандартному профилю, аналогично базовому самолету — на эшелоне 11 км и скорости свыше 800 км/ч.

SJ-100 – ближнемагистральный реактивный самолет нового поколения. Лайнер востребован на российском рынке благодаря гармоничному сочетанию дальности, вместимости и комфорта. SJ-100 стал первым российским самолетом, который полностью спроектирован на основе цифровых технологий.