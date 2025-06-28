Илон Маск анонсировал новую эру беспилотных автотехнологий

Model Y Tesla сама доехала от завода до владельца

Американский предприниматель Илон Маск объявил о революционном достижении — электромобиль Tesla Model Y самостоятельно, без участия человека, доставили с завода к новому владельцу, сообщает ТАСС .

«Первая полностью автономная доставка завершена на день раньше срока! Машина преодолела городские улицы и автомагистрали без единого вмешательства», — сообщил глава компании.

Автомобиль успешно справился со сложной задачей: парковками, перестроениями в потоке и навигацией по незнакомому маршруту. При этом в салоне не было ни водителя, ни оператора дистанционного управления — система Full Self-Driving (FSD) работала исключительно на основе алгоритмов искусственного интеллекта.

Этот случай стал первым в мире примером коммерческого использования полностью автономного транспорта для логистики. Маск пообещал в ближайшее время опубликовать видео с камера автомобиля, подтверждающее успешное завершение миссии.

Специалисты прогнозируют, что уже через 2-3 года подобные сервисы могут стать массовыми, кардинально изменив рынок автоперевозок и логистики. Остающиеся вопросы по страхованию и юридической ответственности теперь требуют срочного решения на законодательном уровне.