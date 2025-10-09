ИИ выявил более 34 тыс очередей на автобусных остановках Подмосковья

Искусственный интеллект продолжает следить за очередями на подмосковных остановках общественного транспорта. С момента запуска ИИ-проекта нейросеть уже выявила более 34 тыс. очередей и устранила 19 «проблемных точек». Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

Искусственный интеллект просматривает и анализирует кадры с камер системы «Безопасного региона», фиксирует количество людей на остановках и автоматически передает данные в аналитическую систему ЦУР. Если в одном и том же месте регулярно возникают серьезные очереди, то ответственный перевозчик принимает меры.

Искусственный интеллект контролирует 119 подмосковных остановок через 114 камер. За это время выявлено более 34 тыс. очередей, а точность выявления проблем составляет 95%.

Подробнее изучить эту и другие ИИ-практики Московской области, а также подать заявку на их пилотирование в свою деятельность можно на портале «Цифровой регион».

Внедрение и содействие в разработке технологий искусственного интеллекта отвечает целям национального проекта «Экономика данных».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявл, что в Подмосковье нужно запустить дополнительные транспортные средства на маршрутах в густонаселенных районах.

«У нас была большая работа по приобретению компании „Мострансавто“ для того, чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение. Я очень надеюсь, что вот этот „перехват“ обеспечит, понятно, что нужны дополнительные транспортные средства, особенно в густонаселенных районах», — сказал Воробьев.