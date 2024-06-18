ИИ помог найти финское судно с Левиафаном на дне Ладожского озера

Со дна Ладожского озера в рамках экспедиции подняли деревянное финское судно конца XIX — начала XX века. На корабле нашли сосуды из керамики, штурвал, фарфоровый умывальник, кирпичи от камина, нактоуз и корабельную рынду, сообщает «МК в Санкт-Петербурге».

В корабле также обнаружили изображение Левиафана. Затонувший корабль находился в бухте острова Валаам на 34-метровой глубине. Участники экспедиции предполагают, что судно разбилось о камни и пошло ко дну.

Дайверы применили метод поиска затонувших кораблей с применением искусственного интеллекта.

Находки сделали дайверы клуба «ДИВО», которым помогали их коллеги из других российских регионов, а также студенты исторического факультета Орловского госуниверситета имени Тургенева.