ИИ научился анализировать историю ДТП и ремонтов автомобиля

Сервис для онлайн-проверки истории автомобилей «Автотека» представил масштабное обновление дизайна и функций отчетов. Эти изменения призваны сделать выбор подержанных машин еще более понятным, особенно для начинающих автолюбителей. Благодаря внедрению языковой модели A-Vibe в анализ данных отчеты стали более удобными, простыми и информативными, сообщила пресс-служба «Авито».

Основой нового дизайна стала переработанная структура и навигация: данные теперь представлены в более наглядном формате, что ускоряет их восприятие. Пользователи могут быстро находить важную информацию благодаря сводке, где собраны ключевые сведения об автомобиле. Это помогает легче ориентироваться в отчете, экономя время и силы. При необходимости можно перейти к детальному описанию любого пункта из сводки.

Значительные изменения коснулись раздела с данными о ДТП и повреждениях: теперь отчеты включают интерактивную схему повреждений, созданную на основе информации из ГИБДД, страховых компаний и сервисных центров. Схема наглядно показывает, какие части кузова пострадали в авариях или ремонтах, с возможностью перехода к подробностям. Это стало возможным благодаря нейросети A-Vibe от «Авито», адаптированной для обработки данных «Автотеки».

Как это работает?

Для анализа данных о повреждениях и ремонтах используется сервис на основе собственной большой языковой модели A-Vibe. Он обрабатывает текстовые описания ремонтных работ, расчетов страховых выплат и других событий из различных источников, включая ГИБДД, страховые компании и автосервисы. На основе этих данных система автоматически определяет коды повреждений, соответствующие одной из 16 частей автомобиля, которые потом наносятся на схему. Это позволяет визуализировать всю историю повреждений машины.

Раньше информация отображалась неполностью: на схему попадали только данные ГИБДД, а остальные сведения были в текстовом формате, что усложняло их восприятие. Новая технология объединяет все доступные данные в единой визуальной схеме. Теперь пользователь видит все значимые события — от аварий до ремонтов — и может кликнуть на отметку, чтобы узнать детали.

Все данные, которые были в предыдущих версиях отчетов «Автотеки», сохранены. Пользователи по-прежнему могут узнать количество владельцев, историю обслуживания, пробег, страховые выплаты, юридическую чистоту и другие важные сведения из более чем 2000 источников, включая закрытые базы. Новый дизайн уже доступен в отчетах на «Авито Авто», а вскоре появится у всех пользователей «Автотеки».

«Мы стремимся сделать процесс покупки автомобиля максимально прозрачным, безопасным и комфортным для каждого пользователя, постоянно внедряем инновационные технологии, чтобы улучшить пользовательский опыт, сократить время, которое тратят автолюбители на выбор и покупку машины. Новый интерфейс отчета дает возможность быстро сориентироваться в больших объемах информации, которые мы получаем из нескольких тысяч источников. Он все больше становится помощником и для тех, кто не обладает специальными знаниями, и для профессионалов в области покупки и продажи машин. Мы уже видим, что пользователи позитивно оценили технологические нововведения и историю авто через «Автотеку» проверяют все чаще, и это значит, что мы двигаемся в верном направлении. В дальнейшем мы продолжим совершенствовать наши технологии, которые будут помогать пользователям принимать взвешенные решения и чувствовать себя уверенно на каждом этапе выбора автомобиля», — отметил руководитель продукта «Автотека» Дмитрий Крылов.