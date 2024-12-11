«Идиот в кабине»: пилот прокомментировал просмотр коллегой видео во время полета

Заслуженный пилот России, бывший летный директор «Внуковских авиалиний» Юрий Сытник прокомментировал поступок своего коллеги, который смотрел развлекательные видео во время полета, назвав его «идиотом в кабине, от которого надо избавляться как можно быстрее», сообщает Инфо24 .

В настоящее время авиакомпания S7 исследует скандальный инцидент с пилотом, который, согласно информации, смотрел видео гонок во время рейса. В службе поддержки компании отметили, что во время полета существует правило о запрете на любые посторонние занятия и разговоры в кабине до достижения высоты в 3 тысячи метров. После того как самолет поднимается выше, управление брать на себя может один из пилотов, а второй имеет возможность отойти на перерыв, поесть или воспользоваться туалетом.

Скандал обострился после публикации в Telegram, где было размещено фото из социальных сетей, на котором предположительно запечатлен пилот, смотрящий гонки при посадке в Новосибирске 2 декабря на рейсе S7.

По словам Сытника, отвлекаться на просмотр видео во время полета — категорически недопустимо и это «глупость несусветная».

«Не дай Бог сесть пассажиром в тот самолет, который управляется такими людьми», — возмутился пилот.

Сытник также допустил, что фото могло быть сделано ради пиара и что кратковременное отвлечение на 10-30 секунд не является серьезной проблемой, однако сам принцип относительно действий пилота на эшелоне выше 3 тысяч метров он назвал «глупостью, в которой ничего хорошего нет».

«Нет, в кабине на двухчленном экипаже делать это категорически запрещено и нельзя. Сейчас муссируется, что можно, если на эшелоне… И на эшелоне нельзя. Не так все это просто, как кажется людям, что в автоматическом режиме можно отвлекаться. Автоматический режим тоже требует постоянного внимания», — пояснил пилот.

По его мнению, если в кабине кто-то снимает видео или фотографирует, то это уже не пилоты, а блогеры.

«Наверное, ему хочется покрасоваться, но не обязательно при этом заниматься летной деятельностью. Вот в такси поработает денек — может, потом, если останутся силы, то еще и покрасуется», — заключил Сытник.