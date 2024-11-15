Хуснуллин: в Подмосковье стартовала реконструкция участка трассы М-1 «Беларусь»

На трассе М-1 «Беларусь» в Одинцовском округе стартовали работы по реконструкции участка с 66 по 84 км, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

По его словам, качественные дороги играют главную роль в развитии инфраструктуры и улучшении уровня жизни россиян. Транспортные пути должны соответствовать современным стандартам, в связи с чем в России проводят масштабную работу по развитию сети скоростных дорог.

Так, стартовала реконструкция участка федеральной трассы М-1 «Беларусь» от 66 до 84 км, между Кубинкой и Дорохово. В результате работ улучшатся эксплуатационные характеристики дороги, а для жителей повысится транспортная доступность. Открытие проезда запланировано на конец 2026 года.

Пересечения транспортных потоков будут выведены на разные уровни. Для безопасности пешеходов возведут шесть надземных путепроводов. Также создадут дополнительные полосы движения, возведут два моста через реки Нару и Капанку, построят четыре путепровода на 68, 74, 78 и 83 км трассы М-1 «Беларусь».

Председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко добавил, что в рамках работ выполнят монтаж оборудования, обустроят линии электроосвещения. Также на участке построят площадки для отдыха автомобилистов. На объекте приступили к земляным работам и устройству свай мостов. Сейчас реконструкцией заняты 573 человека и 311 единиц спецтехники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.