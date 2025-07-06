Художник Никас Сафронов на Porsche нарушил ПДД на 655 тыс рублей

Художник Никас Сафронов, предположительно, нарушил правила дорожного движения на своем Porsche на сумму 655 тыс. рублей. С момента покупки авто, он получил 691 штраф, сообщает SHOT .

ПДД начали нарушаться сразу после приобретения Porsche в марте 2024 года. Первый был начислен в тот же день — за парковку в неположенном месте. Большинство штрафов приходило за превышение скорости.

В июне Сафронов нарушил ПДД на 70 тыс. рублей. За месяц ему выписали 62 штрафа.

В данный момент, как сообщает SHOT, неоплаченными остаются 49 из них. Сумма — 56 тыс. рублей.