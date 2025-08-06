Хордовый коридор между ЮВАО и ВАО: в Москве запустят новые магистральные маршруты

Два новых магистральных маршрута запустят в Москве с 9 августа

В Москве расширяют сеть магистральных маршрутов наземного транспорта. Около 40 современных автобусов и электробусов соединят Восточный и Юго-Восточный административные округа.

Какие изменения произойдут

С 9 августа в столице будут запущены 2 новых магистральных маршрута, которые вместе сформируют хордовый коридор, пролегающий между юго-восточной и восточной частями города.

Маршрут т30 будет изменен на номер 650, при этом траектория следования останется прежней. Маршрут м64 станет заменой т64, обеспечив автобусное сообщение между станцией метро «Выхино» и районом Ивановское.

Маршрут м74 возникнет в результате объединения маршрутов т74 и 232. Электробусы будут курсировать от МЦД Курьяново до МЦД Новогиреево, проходя через 6 районов города и 8 станций метро и МЦД.

У этих маршрутов будет общий участок между станцией метро «Выхино» и остановкой «Управа района Вешняки», где пассажиры смогут пересаживаться с одного магистрального маршрута на другой без дополнительной платы.

Бесплатная пересадка

Для использования бесплатной пересадки необходимо привязать карту «Тройка» в личном кабинете приложения «Метро Москвы» или «Московский транспорт» и оплатить первую поездку.

Бесплатные пересадки станут доступны в течение 24 часов. Пересадка или повторное использование того же маршрута бесплатно возможно в течение 90 минут.

Благодаря системе бесплатных пересадок пассажиры уже сэкономили более 83,7 млн рублей с начала года и свыше 667 млн рублей за все время ее действия, что делает поездки более выгодными.

Фото - © Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Развитие общественного транспорта в Москве

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать наземный городской транспорт и делать поездки удобнее для тысяч москвичей и гостей столицы. Новые магистральные маршруты образуют хордовый коридор между ЮВАО и ВАО. Около 40 современных автобусов и электробусов российского производства будут подъезжать ближе к станциям метро, МЦД и социальным объектам, а также помогут пассажирам комфортнее и быстрее передвигаться между районами и округами», — рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Модернизация осуществляется в соответствии с национальным проектом «Инфраструктура для жизни», где особое внимание уделяется развитию социальной и коммунальной инфраструктуры, включая расширение сети общественного транспорта и обновление транспортного парка. В рамках этого нацпроекта Москва также приступила к развитию Центрального транспортного узла, который станет единым контуром с пригородным железнодорожным сообщением для более чем 30 млн жителей 11 регионов России.