Хоккеист устроил опасный дрифт на BMW у стадиона «Спартак» в Москве

сегодня в 19:57

SHOT: полиция проверит хоккеиста после опасного дрифта у стадиона «Спартак»

На опубликованных кадрах видно, как 30-летний спортсмен подъезжает к перекрестку около стадиона «красно-белых» на своей BMW M2 Coupe и начинает дрифтовать.

Шум спортивной иномарки сильно потревожил жителей ближайших многоэтажек. По их словам, Доос регулярно устраивает подобные перфомансы под их окнами.

Правоохранительные органы проводят проверку на возможную угрозу жизни пешеходам, которые в момент инцидента могли находится поблизости.

Хоккеист выступал за любительские команды «Армата» и Lightning. На своем спортивном купе Доос нарушил ПДД 94 раза на сумму 67 тыс. рублей всего за 3,5 года. При этом на своей BMW любитель дрифта попадал в ДТП.