Ход строительства надземного перехода проверили в Люберцах

Новый наземный переход в Подмосковье сдадут в 2025 году

Новый наземный переход в Люберцах Московской области сдадут весной 2025 года, сообщили в пресс-службе округа.

Переход строят через Егорьевское шоссе в районе дома №10 на улице КСЗ в поселке Красково.

«Работы в активной фазе, подрядчик идёт в графике. На данном участке трассы оживленное движение, рядом расположены Гуманитарно-социальный институт, детские сады и новая школа на 1100 мест. Поэтому важно повысить уровень безопасности дорожного движения. Также параллельно со строительством перехода уже ведём работы по обустройству подходных путей к объекту», - сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Волков

Он пояснил, что пешеходный переход будет закрытого типа co светопрозрачным остеклением пешеходной части монолитным поликарбонатом. Сдать его планируется во II квартале 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.