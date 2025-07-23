Химки вошли в топ лидеров Подмосковья по количеству транзакций по «Стрелке»

Карта «Стрелка» вместе с приложением «Тройка» делает поездку на общественном транспорте Москвы и Подмосковья очень выгодным и удобным. С начала года в Химках по транспортной карте «Стрелка» пассажиры совершили в автобусах «Мострансавто» более 3 млн поездок. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

С начала года почти каждая третья поездка в автобусах «Мострансавто» оплачивается транспортной картой «Стрелка». Ежедневно в среднем «Стрелкой» производится более 186 тыс. операций, без учета социальных карт. Химки вошли в тройку лидеров Подмосковья по безналичной оплате картой «Стрелка». На маршрутах МАП № 8 в Химках с начала года пассажиры оплатили проезд «Стрелкой» 3,6 млн раз.

Особенностью «Стрелки» является прогрессивная система скидок. При частом использовании карты экономия может достигать 35%. С каждой десятой поездкой в течение 30 дней скидка увеличивается на 7%, достигая максимального значения после 51-й поездки. Помимо «Стрелки», оплачивать проезд можно картой «Тройка» (тариф «Кошелек»), банковскими картами или использовать социальные проездные.

С актуальным расписанием движения автобусов можно ознакомиться на официальном сайте компании, опция доступна в разделе «Маршруты и расписания». Расписание движения автобусов также можно получить в чат-боте Мострансавто в Telegram. Кроме того, информацию о графике движения предоставляет виртуальный помощник на Единой линии связи по номеру: 8 (800) 700–31–13.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развитие Московского транспортного узла оказывает позитивное влияние на экономику и логистику Московского региона.

«Все федеральные проекты, которые реализуются, очень помогают. Например, развитие Московского транспортного узла: ЦКАД, М-11, М-12, переезды, которых построено порядка 30, вылетные магистрали. Все это очень важно для экономики и логистики», — сказал губернатор.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.