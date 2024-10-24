В Московской области продолжают обновлять Ярославское шоссе. Конечная цель работ — объединение ЦКАД и МКАД с помощью дороги без светофоров, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

В прежние времена Ярославское шоссе было весьма загруженным. Однако благодаря президенту РФ Владимиру Путину и поддержке на федеральном уровне с проблемой удалось справиться, заявил Воробьев.

Зона дороги от МКАД до Пушкина была увеличена до 8-10 полос. Сделали обходы Тарасовки и Мытищ. В данный момент решается еще одна проблема, отметил губернатор Подмосковья.

«Строим 12 км скоростной бессветофорной трассы, чтобы избавиться от пробок после развязки с Красноармейским шоссе», — подчеркнул Воробьев в своем Telegram-канале .

В рамках первого этапа реконструкции будет расширен до 8-10 полос участок с 35 по 40 километр от Красноармейского до Старого Ярославского шоссе.

Будут модернизированы развязки рядом с населенным пунктом Костино. Увеличится мост через реку Скалбу. Работы собираются закончить в 2026 году, отметил губернатор.

В рамках второго этапа реконструкции, окончание которого запланировано на 2028 год, будут расширены и модернизированы семь километров дороги от деревни Кощейково до ЦКАД. Таким образом пропускная способность участка от Московской кольцевой автодороги до Центральной вырастет в два раза, сказал Воробьев.

Помимо этого, собираются расширить с четырех до восьми полос участок Ярославского шоссе от ЦКАД до Сергиева Посада. Протяженность дороги — 16 километров.