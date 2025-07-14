Губернатор Воробьев: обслуживание дорог требует самых современных подходов

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«Ремонт автомобильных дорог. 45 тыс. километров автодорог. 14 тыс. — региональных, 28 — муниципальных», – подчеркнул Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Соответственно, содержание дорог, их обслуживание, ремонт, строительство тоже требуют самых современных подходов, заключил губернатор.

Ранее Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.