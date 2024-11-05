Губернатор Воробьев: 24 новых автобуса поступили в филиалы «Мострансавто»

сегодня в 15:59

Филиалы крупнейшего перевозчика Подмосковья «Мострансавто» получили 24 новых автобуса, а в течение двух месяцев им передадут еще 100. В 2024 году по маршрутам ездят 490 новых транспортных средств, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

В автопарке Видновского пассажирского автотранспортного предприятия находятся 255 автомобилей. Они обслуживают 27 маршрутов в Домодедове, Москве и Ленинском округе. В день водители совершают по 4,3 тыс. рейсов.

Воробьев приехал в Ленинский городской округ на предприятие «Мострансавто». Перевозчику передали современные автобусы Foton. Транспортные средства изготавливают на производстве в Ликино-Дулеве вместе с партнерами из КНР.

Автобусы Foton, по словам Воробьева, надежные. Такие транспортные средства нужны всей РФ и, в частности, Московской области. Регион — наиболее крупный покупатель.

Губернатор надеется, что переданные автобусы хорошо себя зарекомендуют, в том числе зимой.

«Ленинский г. о. заметно растет, поэтому открываем новые маршруты, делаем развязки, чтобы обеспечить все, что связано с качеством жизни, удобством», — добавил Воробьев.