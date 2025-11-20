Губернатор Кузбасса рассказал о строительстве нового аэропорта в Шерегеше

Губернатор Середюк: строительство нового аэропорта в Шерегеше начнется в 2026 г

Во время прямой линии с губернатором 20 ноября жители Кузбасса подняли вопрос о строительстве нового аэропорта в Шерегеше. Илья Середюк поделился важной информацией об этом масштабном проекте, сообщает Сiбдепо .

Как выяснилось, ведется активная работа, и планы становятся достаточно конкретными. Губернатор уточнил, что разработка проекта близка к завершению.

Строительство начнется уже в 2026 году. Особое внимание привлекли сроки реализации: в первом квартале следующего года финальный вариант проекта представят экспертному сообществу для окончательной оценки и утверждения.

Что касается финансовой стороны вопроса, то здесь применен рациональный подход. Затраты на создание взлетно-посадочной полосы покроет федеральный бюджет. Возведение терминалов и остальной инфраструктуры аэропорта будет осуществлено за счет частных инвестиций. Имя инвестора в ходе прямого эфира не было озвучено. Подобная схема позволит сбалансировать финансовые затраты и ускорить создание значимого для всего региона объекта.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.