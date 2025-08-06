Грузоперевозчики просят убрать незаконные глушилки связи с дорог в России

В России ассоциация автоперевозчиков «Грузавтотранс» попросила власти убрать с дорог незаконные глушилки связи. Они жалуются на штрафы за якобы отключенное навигационное оборудование, но сигнал теряется из-за неправомерной установки подобных устройств, пишет газета «Известия» .

В письме Роскомнадзору ассоциация уточнила, что нередко глушилки связи применяют с нарушениями закона РФ владельцы гражданских объектов — АЗС, нефтебаз, логопунктов и т. д., из-за этого на трассах пропадают связь и навигация.

«Из-за чего теряется сигнал, и перевозчики подвергаются необоснованным штрафам при следовании по федеральным дорогам», — пояснил президент «Грузавтотранса» Владимир Матягин.

По его словам, в зонах электромагнитных помех установленная программа не дает точных координат машины и отключает привычные для водителя функции. Например, она не предупреждает о подъезде к зонам с контролем скорости.

Организация попросила Роскомнадзор зафиксировать участки дорог, где у перевозчиков пропадают навигационные сигналы, обследовать их и установить причины сбоев.

Как подчеркнул директор компании «RuDrones.Беспилотные технологии» Дмитрий Дацыков, такие помехи влияют и на работоспособность системы спасения «ЭРА-ГЛОНАСС». Если ДТП произошло в зоне действия глушилки, то прибор в машине теоретически выдает ложные координаты для службы спасения или вообще не передает сигнал.

Матягин отметил, что самые дешевые глушилки стоят от 3 тыс. рублей, они подавляют сигналы на 20–25 м. Устройства стоимостью от 30 тыс. рублей действуют на 2-3 км. Они в широком ассортименте есть на рынке и доступны любому желающему.

В это же время АО «ГЛОНАСС» начало разрабатывать помехозащищенную навигационную аппаратуру.

В пресс-службе Минцифры уточнили, что право на применение средств радиоэлектронного подавления для защиты отдельных объектов распространяется не только на силовые ведомства, но и на частные охранные предприятия.

При этом люди также покупают глушилки как противодроновую защиту. Дацыков считает, что в стране необходима федеральная нормативная база для применения систем защиты от БПЛА разными организациями.