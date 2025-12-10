«Грязные, вонючие штаны»: в Кемерове разгорелся скандал с кондуктором автобуса

Кондуктора автобуса в Кемерове накажут за неадекватное общение с пассажиром

Мэрия Кемерова проинформировала о том, что кондукторшу автобуса № 51, ставшую участницей скандала, накажут, сообщает Сiбдепо .

По имеющейся информации, распространенной очевидцем в социальных сетях, пассажир убрал с сидения листок с надписью «кондуктор» и присел на это место. В ответ на это кондукторша потребовала вернуть листок, но, не обнаружив его, раскидала вещи пассажира.

«Дайте заберу, иначе он сидит на нем грязными, вонючими штанами», — заявила она.

Помимо этого, кондуктор позволяла себе оскорбления и нецензурную брань в адрес пассажира, занявшего ее место. А он, в свою очередь, зачем-то убрал ее листок в сумку.

«Схватила его сумку и вытряхнула вещи на грязный мокрый пол — продукты и личные предметы», — добавила свидетельница конфликта.

В ответ на жалобу жительницы города, администрация Кемерова сообщила, что АО «КТК» привлечет кондуктора к дисциплинарной ответственности, и по результатам месяца она будет лишена премиальных выплат.

«Также с кондукторским составом АО „КТК“ проводится внеплановый инструктаж о недопущении впредь подобных ситуаций», — заключили в мэрии города.

