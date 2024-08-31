«Грязь и старые электрички»: горожане назвали худший ж/д вокзал Москвы

сегодня в 20:30

В голосовании принял участие 1691 человек. Первое место антирейтинга занял Курский вокзал (414 голосов).

«На Курском после реконструкции стало ужасно, навигации никакой, одни аббревиатуры. В первый раз еле разобралась: думала, не уеду никогда!» — пожаловалась москвичка по имени Наталья.

На втором месте расположился Восточный вокзал (291 голос). При этом некоторые жители столицы не считают его настоящим вокзалом, называя пародией. Замыкает топ-3 Казанский вокзал (185 голосов).

Затем идут Ярославский, Савеловский, Павелецкий, Киевский, Белорусский, Ленинградский и Рижский ж/д вокзалы.