«Грязь и старые электрички»: горожане назвали худший ж/д вокзал Москвы
Жители российской столицы проголосовали и выбрали худший городской железнодорожный вокзал, сообщает MSK1.RU.
В голосовании принял участие 1691 человек. Первое место антирейтинга занял Курский вокзал (414 голосов).
«На Курском после реконструкции стало ужасно, навигации никакой, одни аббревиатуры. В первый раз еле разобралась: думала, не уеду никогда!» — пожаловалась москвичка по имени Наталья.
На втором месте расположился Восточный вокзал (291 голос). При этом некоторые жители столицы не считают его настоящим вокзалом, называя пародией. Замыкает топ-3 Казанский вокзал (185 голосов).
Затем идут Ярославский, Савеловский, Павелецкий, Киевский, Белорусский, Ленинградский и Рижский ж/д вокзалы.