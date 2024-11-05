График ряда пригородных поездов Савеловского направления МЖД изменят с 5 ноября

Расписание некоторых пригородных поездов Савеловского направления МЖД изменится с 5 ноября в связи с развитием инфраструктуры на нескольких участках перегона Дмитров — Савелово в рамках проекта по усилению пропускной способности линии к портам северо-запада. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Работы будут проводиться в будние дни в течение месяца. Так, на участке Дмитров — Каналстрой технологические «окна» назначены 5–8 ноября с 9:30 до 13:30, Каналстрой — Вербилки 11–22 ноября с 9:50 до 13:50, Талдом — Вербилки 25–29 ноября с 10:10 до 14:10. На период работ движение поездов на участках будет временно приостанавливаться, что отразится на расписании — ряд поездов проследует по укороченному маршруту.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.