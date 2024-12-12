График ряда пригородных поездов Савеловского направления МЖД изменят 15–28 декабря

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В связи с проведением ремонтно-путевых работ на Московской железной дороге изменится график движения пригородных поездов Савеловского направления. Пассажирам, использующим пересадочные маршруты при отправлении со станции Савелово до станций Калязин, Углич и Сонково, рекомендуется планировать свои поездки заранее. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на МТППК.

17,18,20,23,24,25,27,28 декабря 2024 г. — в связи с отменой пригородного поезда № 6346 сообщением (Москва — Савелово) будет нарушен пересадочный маршрут с пригородным поездом № 6624/6623 сообщением (Савелово — Калязин — Углич) отправлением со станции Савелово в 12:05.

19, 26 декабря 2024 г. в связи с отменой пригородного поезда № 6346 сообщением (Москва — Савелово) будет нарушен пересадочный маршрут с пригородным поездом № 6628 (Савелово — Калязин) отправлением со станции Савелово в 12:05.

17,18,19,20,23,24,25,26,27 декабря 2024 г. — будет нарушен пересадочный маршрут пригородного поезда № 6273 сообщением (Сонково — Савелово) с пригородным поездом № 6351 сообщением (Савелово — Москва) в связи с отменой поезда № 6351/6205.

Действующие с 15 по 28 декабря 2024 г. пересадочные маршруты:

16,17,18,20,21,23,24,25,27,28 декабря 2024 г. поезд № 6344 сообщением (Москва — Савелово) пересадка на поезд № 6624/6623 (Савелово — Калязин — Углич) отправлением со станции Савелово в 12:05;

15,19,22,26 декабря 2024 г. поезд № 6344 сообщением (Москва — Савелово) пересадка на поезд № 6628 (Савелово — Калязин) отправлением со станции Савелово в 12:05;

15,19,22,26 декабря 2024 г. поезд № 6352 сообщением (Москва — Савелово) пересадка на поезд № 6272/6271 (Савелово — Калязин — Сонково) отправлением со станции Савелово в 16:55;

16,17,18,20,21,23,24,25,27,28 декабря 2024 г. поезд № 6356 сообщением (Москва — Савелово) пересадка на поезд № 6274/6273 (Савелово — Калязин — Сонково) отправлением со станции Савелово в 19:35;

15,19,22,26 декабря 2024 г. поезд № 6976/6627 сообщением (Углич — Калязин — Савелово) пересадка на поезд № 6361 (Савелово — Москва) отправлением со станции Савелово в 16:59;

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.