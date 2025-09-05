График ряда поездов Савеловского и Белорусского направлений изменят с 5 сентября

Расписание некоторых пригородных поездов Савеловского и Белорусского направлений, в том числе МЦД-1 и аэроэкспрессов, изменится с 5 сентября в связи с продолжением работ по возведению объектов пассажирской инфраструктуры нового остановочного пункта Петровско-Разумовская. Технологические «окна» назначены 5-7,12-14, 26–28 сентября в интервале с 23:30 до 5:30. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В этот период будет поочередно приостанавливаться движение по 1 и 2 пути на участке Москва-Бутырская — Бескудниково, что отразится на расписании. В частности у некоторых поездов изменится время отправления или прибытия, часть электричек проследует по укороченным маршрутам, ряд поездов выведены из расписания.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <…> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.