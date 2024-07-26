График ряда поездов Савеловского и Белорусского направлений изменится в августе

Расписание некоторых пригородных поездов Савеловского направления изменится в августе в связи с развитием инфраструктуры на однопутных перегонах «Дмитров — Каналстрой» и «Талдом — Савелово» для усиления пропускной способности линии к портам северо-запада. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Так, технологические «окна» назначены в дневное время в будние дни: с 1 по 16 августа с 9:30 до 13:30 работы будут проводиться на участке Дмитров — Каналстрой, а с 19 по 30 августа с 10:30 до 14:30 — на перегоне Талдом — Савелово.

На время работ движение поездов будет временно приостанавливаться. В связи с этим ряд пригородных поездов проследует по укороченному маршруту.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.