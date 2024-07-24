График ряда поездов Савеловского и Белорусского направлений изменится 27–29 июля

Расписание некоторых пригородных поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД, в том числе МЦД-1 и аэроэкспрессов, изменится с 27–29 июля в связи с развитием инфраструктуры на станции Лобня. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Так, технологические «окна» назначены с 2:30 27 июля до 2:30 29 июля, во время которых железнодорожники демонтируют несколько стрелочных переводов и участков пути, а затем уложат новые пути, проведут их балластировку и выправку.

Одновременно 27 июля с 2:30 до 14:30 на станции будут проводиться работы по обновлению программного обеспечения цифровой системы управления движения поездов. На период этих работ временно будет приостановлено движение поездов по всем путям станции Лобня и перегонах Лобня — Марк, Лобня — Катуар, Лобня — Аэропорт Шереметьево. В связи с этим внесены существенные корректировки в расписание. Поезда из Москвы будут курсировать до станции Марк и в обратном направлении, из области — до станции Катуар и обратно. У некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте. Поезда МЦД-1 и аэроэкспрессы в этот период выведены из расписания.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.