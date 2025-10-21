График ряда поездов Рижского и Курского направлений изменится с 26 октября

Расписание некоторых пригородных поездов Рижского и Курского направлений изменится с 26 октября в связи с продолжением работ по капитальному ремонту 2 пути на перегоне Новоиерусалимская — Манихино-1. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на МЖД.

Технологические «окна» назначены 26–31 октября с 23:20 до 07:20. В этот период железнодорожники проведут ремонт участка пути длиной около 1 км на станции Манихино-1. В предыдущий период была произведена замена рельсошпальной решетки на участке, протяженностью 4 км. Всего на перегоне Новоиерусалимская — Манихино-1 планируется обновить 9,5 км пути.

На время работ будет приостанавливаться движение по 2 главному пути на участке Манихино-1 — Снегири. Движение поездов организуется по соседним путям, что отразится на расписании электричек дальних маршрутов: у некоторых поездов изменится время отправления или прибытия, а также количество остановок, ряд поездов проследует по укороченным маршрутам.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <…> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.