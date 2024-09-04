График ряда поездов на Ленинградском направлении ОЖД изменят с 13 по 30 сентября

В связи с производством работ по капитальному ремонту пути на перегоне Нелидово — Подсосенка, а также работ по капитальному ремонту железобетонных мостов на перегоне Русаново — Жижица с 13 по 30 сентября 2024 года изменится расписание движения пригородных поездов на участке Ржев — Великие Луки. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Некоторые электрички будут ходить по измененному расписанию, часть поездов будет отменена на всем маршруте.

С изменениями можно ознакомиться на информационных стендах станций и на сайте в разделе «Пассажирам». Также найти актуальное расписание и приобрести билеты можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.