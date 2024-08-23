График ряда поездов Ленинградского направления изменится с 26 по 30 августа

В связи с продолжающимися ремонтными работами по модернизации железнодорожной инфраструктуры Ленинградского направления Октябрьской железной дороги на участках Тверь — Москва, Бологое — Тверь 24 августа и в период с 26 по 29 августа скорректирован график движения пригородных поездов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

С 01:10 до 13:10 24 августа пригородные поезда МЦД-3 на участке Зеленоград-Крюково — Ипподром — Зеленоград-Крюково будут отправляться по измененному расписанию: на центральном участке часть поездов будет отменена, будет следовать с увеличенными интервалами. Поезда в сторону Москвы не будут останавливаться на станциях Левобережная и Ховрино.

Пригородные поезда на участке Бологое — Тверь, Москва — Бологое и Москва — Зеленоград-Крюково 24 августа, а также в период с 26 по 29 августа будут отправляться по измененному расписанию. Часть поездов будет отменена, часть — проследует по укороченному маршруту.

С изменениями можно ознакомиться на информационных стендах станций и на сайте в разделе «Пассажирам». Также найти актуальное расписание и приобрести билеты можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.