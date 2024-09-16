График ряда поездов Ленинградского направления изменится с 17 сентября по 11 октября

В связи с производством работ по модернизации I главного пути перегона Лихославль — Дорошиха по технологии длительного закрытия перегона с 17 сентября по 11 октября 2024 года изменится расписание движения пригородных поездов Ленинградского направления ОЖД. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на МТППК.

Пригородные поезда МЦД-3 на участке Зеленоград-Крюково — Ипподром — Зеленоград-Крюково будут отправляться по измененному расписанию, некоторые поезда будут отменены.

Часть поездов на участке Москва — Тверь будет отменена на всем маршруте, часть — проследует по измененному расписанию.

С изменениями в расписании движения электропоездов можно ознакомиться на информационных стендах станций полигона деятельности АО «МТ ППК» и на сайте в разделе «Пассажирам». Также найти актуальное расписание и приобрести проездные документы можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации «выделенок» и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.