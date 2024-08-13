График ряда поездов Курского и Рижского направлений изменят в выходные дни августа

Расписание некоторых пригородных поездов Курского и Рижского направлений МЖД, в том числе МЦД-2, изменится по выходным дням августа в связи с развитием инфраструктуры на станции Царицыно. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Так, технологические «окна» назначены с 2:00 17 августа до 2:00 19 августа, в те же часы и 24–26 августа. В этот период железнодорожные строители установят на 1 главном пути специальные инженерные сооружения, необходимые для обеспечения безопасности движения поездов во время проходки тоннеля.

Внимание пассажиров обращают на то, что в расписание внесены корректировки. В частности, некоторые поезда будут курсировать раньше или позже графика, ряд электричек проследуют по укороченным маршрутам, несколько поездов выведены из графика.

Пассажиров просят с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.