График ряда поездов Курского и Рижского направлений изменится 25–27 октября

Расписание некоторых пригородных поездов Курского и Рижского направлений МЖД, в том числе МЦД-2, изменится с 25 по 27 октября в связи с работами по развитию инфраструктуры на участке Москва-Рижская — Подмосковная. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Технологическое «окно», продолжительностью 51 час, назначено с 00:20 25 октября до 03:20 27 октября, в выходные дни, когда пассажиропоток минимален. За это время будут проведены масштабные работы по переключению 2 главного пути на новый путепровод, который был возведен для развития городской дорожной сети и обеспечения связи ул. Добролюбова и Складочной. Для этого железнодорожники демонтируют 600 метров рельсошпальной решетки, проведут укладку новой на балластное основание путепровода, выправку и балластировку пути, укладку бесстыковых рельс. В работах будет задействована необходимая техника и материалы, в том числе 1,4 тыс. куб. м щебня.

На период работ в указанные дни движение поездов по 2 главному пути от станции Подмосковная до Каланчевской будет временно приостанавливаться. Пропуск поездов организуется по соседнему пути в реверсивном режиме.

В связи с этим в расписание поездов внесены существенные корректировки. У некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, количество остановок на маршруте. Поезда МЦД-2 станут курсировать по укороченным маршрутам — от или до станций Стрешнево, Красный Балтиец и Москва-пассажирская-Курская. Ряд пригородных поездов дальних маршрутов проследует от или до Нахабино, Трикотажной и Стрешнево. Часть поездов выведена из графика. Переключение 1 пути планируется в ноябре.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <…> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.