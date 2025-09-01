График ряда поездов Киевского направления и Большого кольца изменят с 1 сентября

Расписание некоторых пригородных поездов Киевского направления, в том числе МЦД-4, а также Большого кольца МЖД изменится с 1 сентября в связи с заменой стрелочных переводов на 4 станциях. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

На станции Бекасово-Сортировочное в поселении Киевское Троицкого округа Москвы работы будут проводиться 1 сентября с 9:00 до 21:00.

На станции Детково в городском округе Чехов технологические «окна» назначены 5 сентября с 6:00 до 18:00, 8 сентября — с 6:00 до 16:00.

В связи с этим у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, несколько электричек проследует по укороченным маршрутам, часть поездов выведены из расписания.

На Киевском направлении:

На станции Внуково работы запланированы на 6–7 сентября с 21:40 до 7:40, в Лесном городке — 12–13 сентября с 21:45 до 7:45.

На время работ будут закрываться участки главных путей, движение будет осуществляться по соседним путям, что отразится на расписании. У некоторых электричек изменится время отправления или прибытия, количество остановок, ряд поездов проследует по укороченным маршрутам, часть поездов выведены из расписания.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <…> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.