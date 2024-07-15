График ряда поездов Казанского направления МЖД изменится с 16 июля из-за ремонта

Расписание некоторых пригородных поездов Казанского направления МЖД изменится с 16 июля в связи с заменой стрелочных переводов на станциях «Голутвин» и «Люберцы-1», сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Так, на станции Голутвин технологические «окна» назначены 16–17 июля в интервале с 1:40 до 12:00 на участке 3 главного пути. На станции Люберцы-1 работы будут проводиться 18-20, 26–27 июля в интервале с 23:00 до 13:00.

На время ремонта внесены корректировки в расписание: у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте, ряд электричек проследуют по укороченным маршрутам, несколько поездов выведены из графика.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.