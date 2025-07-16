График ряда поездов Казанского и Киевского направлений МЖД изменится 16–17 июля

Расписание некоторых пригородных поездов Казанского и Киевского направлений изменится 16–17 июля в связи с работами по замене стрелочных переводов на станции Куровская и Латышская, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Так, на станции Куровская технологическое «окно» назначено 16 июля с 6:40 до 16:40, на период которого временно будет закрыт участок 2 пути. Движение организуется по соседним путям. В связи с этим внесены корректировки в расписание: у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте. Часть поездов проследуют по укороченным маршрутам, несколько электричек выведены из расписания.

На станции Латышская работы будут проводиться с 21:30 16 июля до 7:30 17 июля. В этот период будет приостанавливаться движение по 1 пути. Движение организуется по соседним путям в реверсивном режиме, что также отразится на расписании. В частности, у некоторых поездов изменится время отправления или прибытия, количество остановок, 3 поезда выведены из расписания, 2 проследуют по укороченному маршруту.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.