График ряда поездов двух направлений МЖД изменится с 28 июня в связи с развитием

Расписание некоторых пригородных поездов Белорусского и Савеловского направлений, в том числе МЦД-1 и аэроэкспрессов изменится с 28 июня в связи с работами по развитию инфраструктуры на станции Москва-Сити МЦД-1 (бывшая Тестовская). Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Технологические «окна» для проведения работ на станции Москва-Сити МЦД-1 назначены с 28 по 29 июня. В эти дни строители демонтируют металлические конструкции пролетных строений, которые возводились для строительства подземной части северного вестибюля. На период работ с 20:30 28 июня до 6:00 29 июня будет временно приостанавливаться движение поездов по третьему пути станции Фили, в остальное время составы станут курсировать в реверсивном режиме.

Обращаем внимание пассажиров, что в расписание внесены существенные корректировки. У некоторых поездов изменится время отправления или прибытия, а также количество остановок на маршруте. Аэроэкспрессы будут курсировать от Савеловского вокзала. Ряд поездов, в том числе МЦД-1, проследуют по укороченным маршрутам часть поездов выведена из графика.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.