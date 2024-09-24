График ряда поездов Белорусского и Савеловского направлений изменится в выходные

Расписание некоторых пригородных поездов Белорусского и Савеловского направлений, в том числе МЦД-1 и аэроэкспрессов, изменится в предстоящие выходные в связи с переключением на цифровую систему управления движением станции Москва-Пассажирская-Смоленская. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на МЖД.

Технологическое «окно» назначено с 20:20 27 сентября до 4:00 30 сентября. В этот период будут проводиться работы по подключению к микропроцессорной системе 3 и 4 главных путей, а также нескольких путей в пассажирском парке станции. Аналогичные работы по переключению 1 и 2, 5 и 6 главных путей запланированы в октябре. Ранее на станции был возведено здание поста для размещения аппаратно-программного комплекса.

На период работ движение поездов на участке Москва-Пассажирская-Смоленская — Фили будет организовано по соседним путям. В связи с этим внесены существенные корректировки в расписание пригородных поездов: у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок, ряд поездов проследует по укороченному маршруту, в том числе Усовского направления. Кроме того, у некоторых поездов «Ласточка», курсирующих между Москвой и Смоленском, изменится время отправления и прибытия в конечный пункт.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — отметил Воробьев.