График ряда поездов Белорусского и Савеловского направлений изменится 27 апреля

Расписание некоторых пригородных поездов Белорусского и Савеловского направлений МЖД, в том числе МЦД-1 и аэроэкспрессов, изменится 27 апреля в связи с проведением работ по обновлению железнодорожной инфраструктуры на станции Одинцово. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на МЖД.

Технологическое «окно» назначено с 00:10 до 10:10. На период работ временно будет приостанавливаться движение по 5 пути станции, пропуск поездов организуется по соседним путям В связи с этим внесены существенные корректировки в расписание пригородных поездов: у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок, несколько поездов будут курсировать по укороченному маршруту, ряд электричек выведены из расписания.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации «выделенок» и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — отметил Воробьев.