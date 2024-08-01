График ряда поездов Белорусского и Савеловского направлений изменилось с 31 июля

Расписание некоторых пригородных поездов Белорусского и Савеловского направлений МЖД, а также МЦД-1 и аэроэкспрессов изменили с 31 июля в связи с развитием инфраструктуры на строящейся станции Петровско-Разумовская и станции Можайск. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на МЖД.

Так, 31 июля-2 августа, 5-9, 12-16, 19-23, 26–30 августа железнодорожники продолжат строительство наземного перехода на будущей станции Петровско-Разумовская МЦД-1. В связи с этим внесены существенные корректировки в расписание, в том числе МЦД-1 и аэроэкспрессов: у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте, ряд поездов проследует по укороченным маршрутам, несколько электричек выведут из расписания.

1, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15 августа на станции Можайск технологические «окна» назначены в дневное время — с 13:20 до 15:30. В этот период будут проведены работы по модернизации системы энергообеспечения, что отразится на расписании ряда пригородных поездов.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации «выделенок» и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — отметил Воробьев.