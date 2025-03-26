График ряда поездов 4 направлений изменится в апреле из-за развития инфраструктуры

Расписание некоторых пригородных поездов Савеловского, Белорусского, Казанского, Павелецкого направлений, в том числе аэроэкспрессов в Домодедово, изменится в апреле в связи с развитием инфраструктуры на станциях Петровско-Разумовская, Москва-Сити (Тестовская), а также участках Дмитров — Савелово, Яхрома — Дмитров, Бирюлево-Товарное — Домодедово, Марк — Лобня, Бронницы — Фаустово. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

На Савеловском направлении:

На новой станции Петровско-Разумовская продолжится монтаж фасадов конкорса 1-6, 8-13, 15-20, 22-27, 29–30 апреля с 1:10 до 05:30. Для обеспечения безопасности будет приостанавливаться движение по 1 и 2 главным путям поочередно, что повлияет на расписание: у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, несколько поездов проследует по укороченным маршрутам, 5 электричек выведены из графика.

На участке Дмитров — Савелово в течение месяца будут проводиться работы по модернизации объектов энергообеспечения в рамках проекта по развитию инфраструктуры для увеличения пропускной способности участка. Работы будут проводиться в интервале между 9:30 и 14:35. На перегоне Яхрома — Дмитров 1-4, 8-11, 15–18 апреля в интервале с 9:30 до 13:10 будут проводиться работы по ремонту объектов энергообеспечения. В связи с этим у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, несколько поездов проследует по укороченному маршруту — от или до Лобни.

На участке Марк — Лобня 14-17, 27–28 апреля с 2:35 до 5:35 запланированы ремонтные работы на 2 главном пути железнодорожного моста, что также отразится на расписании.На Белорусском направлении: На станции Тестовская с 1 по 30 апреля продолжатся работы по обновлению пассажирской инфраструктуры преимущественно в ночное время, в интервале между 01:55 до 04:55, что незначительно повлияет на график движения.

На Павелецком направлении:

На перегоне Бирюлево-Товарное — Домодедово в апреле начнется капитальный ремонт 1 главного пути. Всего планируется отремонтировать около 20 км. Железнодорожники проведут полный цикла путевых работ: демонтаж старой рельсошпальной решетки и укладка новой, очистка и подсыпка щебеночного балласта, укладка и сварка пути с последующей выправкой и отделкой. В работах будет задействована необходимая техника, в том числе разборочные и укладочные краны, щебнеочистительные машины и выправочные комплексы. Первые технологические «окна» назначены с 2:20 5 апреля до 2:20 7 апреля, в то же время 12–14 апреля. На период работ движение поездов на перегоне будет организовано по соседним путям в реверсивном режиме. В связи с этим внесены существенные изменения в расписание пригородных поездов, в том числе аэроэкспрессов. Так, у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок. Электрички в сторону Москвы будут следовать без посадки и высадки на платформах Калинина и Булатниково. У аэроэкспрессов увеличится интервал движения до 1 часа. На участке Домодедово — Аэропорт-Домодедово назначено 16 пар дополнительных поездов.

На Казанском направлении:

На перегоне Бронницы — Фаустово 7–11 апреля с 11:55 до 15:55 будут проводиться ремонтные работы на 1 главном пути. Это также отразится на расписании: у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, количество остановок, 8 пригородных электричек проследует по укороченному маршруту, 2 поезда временно выведены из расписания.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что транспорт и дороги являются важной темой для Подмосковья.