График работы центра поддержки на ЦКАД в Подмосковье изменится со 2 августа

Центр поддержки и обслуживания на 180 км ЦКАД со 2 августа работает по графику: с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00; в пятницу с 9:00 до 16:45; суббота и воскресенье — выходные дни.

Режим работы всех Центров поддержки и обслуживания можно уточнить у специалистов круглосуточного единого контактного центра по номеру *2323 и на сайте avtodor-tr.ru.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.