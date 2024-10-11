График поездов на МЦД-4, Киевском, Горьковском направлениях изменят 12–14 октября

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С 12 по 14 октября для работ по капитальному ремонту 1 пути на участке Внуково — Лесной городок будет скорректирован график движения пригородных поездов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

С 0:30 12 октября до 0:30 14 октября будет закрыт 1 главный путь (из Москвы) на участке Внуково — Лесной городок. Поезда проследуют здесь по пути на Москву. По 3, 4 главным путям от Киевского вокзала до Апрелевки движение поездов сохранится в обычном режиме.

На центральном участке интервал частично увеличится до 20-30 минут.

На Киевском направлении часть поездов выведена из расписания, некоторые поезда проследуют укороченными маршрутами от/до Мещерской, Лесного городка, Поклонной у некоторых изменен набор остановок.

Интервал движения в течение дня частично увеличится до 40 минут.

Для проезда доступны поезда дальнего пригорода, следующие по 3 и 4 пути с интервалом 20-30 минут с остановками Москва-Киевская, Минская, Аминьевская, Очаково, Переделкино, Апрелевка.

На Горьковском направлении часть диаметральных поездов проследуют укороченным маршрутом от/до станций Площадь трех вокзалов, Нижегородская. Интервал движения в течение дня увеличен до 10-15 минут.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно в мобильном приложении и на официальном сайте компании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.