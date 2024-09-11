График поездов на МЦД-4, Горьковском и Киевском направлениях изменится 13–15 сентября

С 13 по 15 сентября для работ по переключению пути на участке от Курского вокзала до Нижегородской будет скорректирован график движения пригородных поездов, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В эти дни на участке от Курского вокзала до Нижегородской будет закрыт 2 главный путь. Поезда Горьковского направления проследуют по 1 пути от Курской до Нижегородской.

На Горьковском направлении на участке Марьина Роща — Курский вокзал — Нижегородская часть поездов выведена из расписания, интервалы движения в часы пик увеличатся до 20 минут, вне пика — до 30.



На участке Нижегородская — Железнодорожная интервал движения увеличится в среднем до 10 минут. Часть поездов со стороны Железнодорожной следует от/до Нижегородской.

На Киевском направлении интервалы движения частично увеличатся до 20 минут. Некоторые поезда D4 со стороны Апрелевки проследуют от/до Марьиной Рощи. Движение от/до Киевского вокзала по 3, 4 путям сохранено.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно в мобильном приложении и на официальном сайте компании.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации «выделенок» и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.