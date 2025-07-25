сегодня в 12:29

График поездов на МЦД-2, Курском и Рижском направлениях изменится 26–28 июля

26–28 июля для работ по переключению 1 главного пути на новую ось на участке от Курского вокзала до станции Москва-Товарная будет скорректирован график движения пригородных поездов на МЦД-2, Курском и Рижском направлениях. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

С 1:20 26 июля до 5:20 28 июля будет закрыт путь из Москвы на участке между Курским вокзалом и станцией Москва-Товарная.

В выходные дни при составлении маршрутов рекомендуется пользоваться станцией Царицыно и другими видами транспорта, особенно в пиковые часы.

На Рижском направлении большая часть поездов со стороны Нахабино проследует от/до Курского вокзала, станции Красный Балтиец. Интервал частично увеличен до 40 мин.

На Курском направлении большая часть поездов выведена из расписания. Электропоезда со стороны Подольска преимущественно будут курсировать укороченными маршрутами от/до Царицыно, Покровского, Курьяново, Москвы-Товарной.

Интервал на участке Курский вокзал — Курьяново увеличен до 2,5 ч., Курьяново — Царицыно — до 1,5 ч., Царицыно — Подольск — до 30 мин.

Часть поездов в течение дня проследует на участке от Царицыно до Подольска по 3 и 4 путям без остановок на станциях Покровское, Красный строитель, Битца, Бутово, Щербинка, Остафьево, Силикатная.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно в мобильном приложении и на официальном сайте компании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.